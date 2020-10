Ottensen: Taxifahrer überfallen – Polizei sucht Zeugen

Vier Männer stiegen in Elmshorn ins Taxi. In Hamburg angekommen bedrohten sie den Fahrer mit einem Messer.

In Hamburg wurde ein Taxifahrer von vier Männern überfallen, die in Elmshorn in das Taxi stiegen (Symbolfoto).

Hamburg. In der Nacht zum Sonntag haben vier bislang unbekannte Täter einen Taxifahrer in Ottensen überfallen. Laut Polizei nahm der Fahrer einer Elmshorner Taxigesellschaft die vier Männer im Bereich der Fröbelstraße in Elmshorn als Fahrgäste auf und fuhr sie in Richtung Hamburg-Altona.

In Ottensen wollten sie gegen 2 Uhr an der Kreuzung Barnerstraße/Bahrenfelder Straße aussteigen. Plötzlich zog einer der Männer auf der Rückbank ein Messer und forderte vom Taxifahrer die Geldbörse. Der Fahrer flüchtete daraufhin aus dem Wagen – unverletzt und ohne den Tätern Geld zu geben.

Überfall auf Taxifahrer in Ottensen: Polizei sucht Zeugen

Die Männer liefen daraufhin in Richtung Hohenesch davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch erfolglos. Die Tatverdächtigen sollen alle etwa 20 Jahre alt sein, kurze, schwarze Haare tragen und von "südamerikanischem Erscheinungsbild" sein. Sie sprachen nach Angaben des Taxifahrers akzentfrei Deutsch. Einer der Männer soll einen roten Trainingsanzug mit drei seitlichen weißen Streifen getragen haben.

Wer etwas zur Aufklärung des Falls sagen kann, soll sich unter 040/428 65 67 89 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle wenden.

