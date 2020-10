Hamburg. Die Hamburger Feuerwehr war am frühen Montagmorgen in der Hochhaussiedlung in Bergedorf-West im Einsatz. Der Notruf ging um 1.30 Uhr in der Rettungsleitstelle ein. Im Friedrich-Frank-Bogen brannte Sperrmüll vor einem Hochhaus.

"Das Feuer war direkt vor der Haustür ausgebrochen und drohte auf das Wohnhaus überzugreifen", sagte ein Feuerwehrsprecher dem Abendblatt. Die Feuerwehrkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen verhindern und das Feuer schnell löschen. Der Einsatz war nach 30 Minuten beendet.

Im Friedrich-Frank-Bogen waren erst im Juni mehrere parkende Autos in Flammen aufgegangen.