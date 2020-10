Hamburg. Ein Mann ist bei einem Streit vor einer Shisha-Bar im Hamburger Stadtteil Lurup von Schüssen verletzt worden. Am frühen Sonntagmorgen seien zwei Männer in der Bar in Streit geraten und auf die Straße gegangen, teilte die Polizei mit. Einer der beiden Männer habe eine Schusswaffe gezogen und den anderen in Bein und Fuß geschossen.

Dieser zog daraufhin eine Gaspistole und schoss. Dabei traf er laut Polizei eine dritte, unbeteiligte Person. Der Mann mit der Schusswaffe sei geflüchtet und werde von der Polizei gesucht. Der Verletzte kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe nicht.