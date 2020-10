Hamburg. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Lokstedter Höhe in Hamburg erlebten am Morgen des Feiertages bange Augenblicke: Unmittelbar neben dem Haus brannten um kurz nach 10 Uhr neun große Müllcontainer – vier davon in voller Ausdehnung.

Die Hamburger Feuerwehr schickte zwei Löschzüge, hatte 20 Retter im Einsatz. Das Haus wurde evakuiert, da die Flammen bereits auf einen Baum, der unmittelbar neben dem Haus steht, übergegriffen hatten.

Polizeiermittler prüfen, ob Brandstiftung vorliegt

Die Flammen wurden schließlich gelöscht und die Bewohner durften in ihre Wohnungen zurückkehren. Ob der Einsatz durch Brandstiftung ausgelöst wurde, müssen jetzt die Ermittler des zuständigen Landeskriminalamtes ermitteln.