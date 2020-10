Norderstedt. Am frühen Donnerstagabend ist es in Norderstedt zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Kleinkind gekommen. Die 34-jährige Mutter des Jungen wollte an der Haltestelle "Friedrichsgabe" aus der AKN-Bahn aussteigen und zog ihren Kinderwagen hinterher, in dem sich ihr 19 Monate alter Sohn angeschnallt in einer Sitzschale befand.

Doch noch bevor die beiden den Zug komplett verlassen hatten, schlossen sich plötzlich die Türen und der Zug setzte seine Fahrt in Richtung Hamburg fort. Das vordere Rad des Kinderwagens wurde von der Abteiltür eingeklemmt und der Kinderwagen etwa 20 Meter über den Bahnsteig mitgeschleift.

Ein Mitreisender betätigte schließlich die Notbremse. Dadurch öffneten sich die Zugtüren automatisch und das Kind stürzte kopfüber mitsamt Kinderwagen in das Gleisbett. Der Junge kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.