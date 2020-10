Hamburg. Am Donnerstagabend musste die Hamburger Feuerwehr zu einem Brand in Jenfeld ausrücken. Wie der Lagedienst der Feuerwehr berichtet, war gegen 21 Uhr Küchenmobiliar einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Bekkamp in Brand geraten.

Die Feuerwehr konnte das Feuerwehr schnell löschen. Der Rettungsdienst untersuchte zwölf Hausbewohner. Der Mieter der betroffenen Wohnung wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.