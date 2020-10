Hamburg. In den Landeshauptstädten Kiel und Hannover sind am Donnerstag bei Bauarbeiten zwei so instabile Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, dass beide Fliegerbomben gesprengt werden müssen. Die Bombe in Kiel hat einen chemischen Langzeitzünder, der eine Entschärfung verhindert, auch die in einer Kleingartenkolonie in Hannover gefundenen Bombe ist nicht transportfähig.

Allein in Hannover müssen rund 6300 Anwohner des Stadtteils Seelhorst ihre Wohnungen verlassen, in Kiel laufen ebenfalls Evakuierungsmaßnahmen, von denen mindestens 2000 Menschen betroffen sind. Die Polizei Kiel weist darauf hin, dass der deutlich hörbare Knall der Sprengung nicht das sofortige Ende aller Sperrungen bedeutet: Erst, wenn die Polizei den Bereich wieder freigibt, darf er wieder betreten werden.

Im Straßen- und Schienenverkehr kommt es in Kiel zu einer Sperrung der Bundesstraße 502, in Kiel sind der Südschnellweg und Bahnlinien südlich des Hauptbahnhofs betroffen.