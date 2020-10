In den Straßen Meisenweg, Nachtigallenweg und Vogelsang wurden unter anderem Airbags aus Fahrzeugen ausgebaut. Die Polizei ermittelt.

Diebstahl Kriminelle brechen Autos in Ahrensburg auf: Zeugen gesucht

Ahrensburg. In der Nacht zu Donnerstag haben Kriminelle in Ahrensburg in den Straßen Meisenweg, Nachtigallenweg und Vogelsang vier Fahrzeuge der Marken BMW und Mercedes aufgebrochen und unter anderem Airbags ausgebaut. Bei vier weiteren Autos wurden die Außenspiegelgläser abmontiert.

Zum Wert des Stehlgutes sowie zur die Höhe des Sachschadens kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04102/80 90.

( suk )