Hamburg: Fahndung nach falschem Polizisten – wer kennt diesen Mann?

Hamburg. Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Hamburg nach einem bislang unbekannten Mann, der sich einer Seniorin aus Eißendorf gegenüber als falscher Polizist ausgegeben und so eine höhere Summe Bargeld ergaunert hat. Die Polizei hofft, dem Täter nun durch Hinweise aus der Bevölkerung auf die Spur zu kommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei erhielt die 69-jährige Frau am 6. Januar einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten. Mit einer perfiden Methode überzeugte er die ältere Dame, Bargeld aus ihrem Bankschließfach zu holen. Er gaukelte ihr vor, die Polizei müsse Fingerabdrücke von den Geldscheinen nehmen, da es "angeblich einen Fremdzugriff auf ihr Schließfach gegeben haben soll", so Polizeisprecherin Evi Theodoridou.

Falscher Polizist wollte Geld auf Fingerabdrücke untersuchen

Der falsche Polizist teilte der 69-Jährigen mit, dass ein Kollege kommen werden, der das Bargeld bei ihr zu Hause abholen werde. Als der Beamte bei der Frau vor der Tür stand, gab dieser laut Polizei an, die Geldscheine kurz in seinem Wagen untersuchen zu wollen. "Doch als er nicht zurückkehrte, bemerkte die Frau den Betrug und verständigte die Polizei", so Theodoridou.

Die Ermittlungen des zuständigen Landeskriminalamts 433 blieben bisher erfolglos. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hatte deshalb nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erwirkt.

Dieser Mann hat sich einer Seniorin aus Hamburg-Eißendorf gegenüber als falscher Polizist ausgegeben.

Foto: Polizei Hamburg

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

20 bis 25 Jahre alt

circa 1,75 Meter groß

schwarze, krause Haare

"arabisches" Erscheinungsbild

dunkle Steppjacke

graue Jogginghose

Turnschuhe

Hinweise können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg sowie bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

( coe )