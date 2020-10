Kreis Pinneberg. Am 14. September wurde er letztmalig gesehen, am 16. September war Markus S. aus Holm als vermisst gemeldet worden. Nun steht fest: Der 50 Jahre alte Mann ist tot.

Nach Polizeiangaben fanden Spaziergänger seinen Leichnam am Mittwoch – zwei Wochen nach dem Verschwinden – in unwegsamem Gelände in der Nähe der Pinnau.

Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen der Polizei nicht vor. Ob es ein Unfall war, soll eine Obduktion klären. Mit dem Ergebnis wird am heutigen Freitag gerechnet.