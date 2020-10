Hamburg. Ohne Führerschein, ohne Kennzeichen, ohne Helm und bekifft. Polizisten haben am frühen Mittwochabend einen 17-Jährigen festgenommen, der mit seinem Motorroller einer Polizeikontrolle entkommen wollte und eine spektakuläre Flucht hinlegte.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Jungendliche mit seinem Motorroller gegen 18.40 Uhr auf dem Ladenbeker Furtweg in Lohbrügge unterwegs. Den Beamten fiel der junge Mann auf, weil er keinen Schutzhelm trug und der Motorroller kein Kennzeichen hatte. Die Polizisten versuchten, den Fahrer mittels Anhaltesignale zu stoppen. Statt zu bremsen versuchte er, durch Abbiegen in diverse Nebenstraßen zu entkommen – nicht ohne andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Im Bereich der Marnitzstraße prallte der Rollerfahrer auf der Flucht mit seinem Gefährt seitlich gegen einen Mazda.

Rollerfahrer flüchtet nach Sturz zu Fuß weiter

Der Rollerfahrer setzte seine Flucht fort und fuhr weiter bis zur Grünanlage neben der Krusestraße. Dort rutschte er mit dem Roller seitlich weg und flüchtete weiter zu Fuß in Richtung Billwerder Billdeich. Der Jugendliche wurde schließlich von Polizeibeamten gestoppt und vorläufig festgenommen.

Ermittlungen ergaben, dass der 17-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der Motorroller wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige seiner Mutter übergeben.