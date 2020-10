Hamburg. Zwei 37 und 40 Jahre alte Männer sind am frühen Mittwochmorgen in ein Lokal am Neuen Kamp (Sternschanze) eingebrochen. Dort hatten sie es auf einen Snackautomaten und Schnaps abgesehen. Passanten alarmierten die Polizei Hamburg, die das Duo noch am Tatort festnehmen konnte.

"Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Passanten zwei Männer bemerkt, die sich im Bereich eines Lokals aufhielten und offenbar Gegenstände daraus entfernten", sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp am Donnerstag. Vor Ort entdeckten die Beamten die beiden Verdächtigen im hinteren Bereich des Ladens – dort stießen die Polizisten auch auf eine eingeschlagene Fensterscheibe.

Die 37 und 40 Jahre alten Männer wurden festgenommen. "Aus dem Lokal hatten sie bereits einen Snackautomaten, mehrere Flaschen Spirituosen und zwei Tablets herausgetragen und mutmaßlich für den Abtransport bereit gelegt", so Ritterskamp. Das Duo kam in die Untersuchungshaftanstalt Hamburg.