Schlägerei in Hannover endet für einen Mann mit dem Hirntod

Hannover. Bei einer Schlägerei in Hannover ist ein 48-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Mehrere Personen sind laut Polizei am Mittwoch gegen 21.30 Uhr „Am Marstall“ in Höhe der Knochenhauerstraße aneinandergeraten. Ein Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er von Rettungskräften wiederbelebt werden musste. Im Krankenhaus wurde der Hirntod bei dem 48-Jährigen festgestellt. Seine 49-Jährige Begleiterin wurde seelsorgerisch betreut.

Vier mutmaßliche Täter flüchteten zunächst in Richtung der Schmiedestraße/Georgstraße. Eine Sofortfahndung durch die Polizei verlief bislang erfolglos.

19-Jähriger stellt sich nach Schlägerei der Polizei

Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen übernommen. In der Tatnacht stellte sich ein mutmaßlicher Täter (19 Jahre) bei der Polizei, er wurde vorläufig festgenommen.

Die Polizei sucht drei weitere mutmaßliche Täter, die auf etwa 20 Jahre geschätzt werden. Ein Mann wird als schlank und dunkelhäutig beschrieben mit einer Körpergröße von etwa 1,86 Meter. Er war dunkel gekleidet, trägt Rasta-Locken. Zu dem dritten Mann liegt der Polizei keine Beschreibung vor.

Zeugen der Gewalttat sollen sich bei Polizei melden

Auch eine Frau mit langen blonden Haaren und von dünner Statue soll an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Sie wird auf etwa 1,55 Meter und 25 Jahre geschätzt. Sie trug einen Joggingbekleidung.

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen oder den mutmaßlichen Tätern geben können, darum, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511/109-5555 zu melden.

( ade )