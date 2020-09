Dunkler Rauch war in ganz Stade zu sehen. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Polizei sucht Zeugen.

Die Feuerwehr löscht den Brand der Lagerhalle in Stade.

Zeugen gesucht Lagerhalle in Stade brennt: Legten Kinder das Feuer?

Stade. Am vergangenen Freitag hat eine Lagerhalle am Stader "Güterbahnhof" gebrannt. Der dunkle Rauch war in der gesamten Stadt Stade sichtbar. Als die Feuerwehr eintraf, brannte die Halle bereits vollständig.

Die insgesamt 100 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren aus Stade, Hagen, Wiepenkathen, Bützfleth und Bützfleth konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, sodass ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindert werden konnte.

Feuer in Stade: Fenster und Türen geschlossen halten

Da in der Lagerhalle neben Propangasflaschen auch Schmiermittel gelagert wurden, wurde die Bevölkerung zunächst aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Umweltexperten der Feuerwehr nahmen sofort an mehreren Stellen im Stadtgebiet Schadstoffmessungen vor und konnten schließlich Entwarnung geben.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mindestens 10.000 Euro beziffern lassen.

Polizeibeamte der Stader Wache und Tatortermittler der Polizeiinspektion Stade nahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf. Genaue Ergebnisse werden aber erst in den nächsten Tagen erwartet.

Lagerhalle in Stade angezündet: Waren es Kinder?

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen ist jedoch davon auszugehen, dass der Brand fahrlässig durch eine Gruppe Kinder verursacht wurde, welche sich im Bereich der Lagerhalle aufhielten. Näheres hierzu ist noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Polizeiinspektion Stade zu melden.

( HA )