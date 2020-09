Der Bus wurde von einem Betriebsgelände in Stade gestohlen. Die Polizei hat jetzt einen Zeugenaufruf gestartet.

Der Omnibus wurde von einem Betriebsgelände in Stade gestohlen.

Stade. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in Stade einen Omnibus gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurde der weiße Bus der Marke Citaro von einem Betriebsgelände in der "Feuerwehrstraße" entwendet. Er war mit einer Werbefolie beklebt. Eine Fahndung nach den Dieben war bisher erfolglos.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Polizeiinspektion Stade zu melden.

( cw )