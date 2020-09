Neunjähriger von Auto angefahren – Fahrer verschwindet

Das Kind überquerte in Bramfeld eine Straße. Der Autofahrer übersah den Jungen, fuhr ihn an, hielt kurz und machte sich dann davon.

Am Freitagnachmittag sah ein Zeuge das Trio in der Oderstraße in Gebhardshagen. (Symbolbild)

Hamburg. Ein neunjähriger Junge ist am Sonnabendabend in Bramfeld von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der Fahrer habe kurz angehalten und sich nach dem Befinden des Kindes erkundigt. Dann sei er weitergefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der Autofahrer gegen 20.45 Uhr die Berner Chaussee in östliche Richtung und wollte bei grüner Ampel nach rechts in die Straße Fahrenkrön abbiegen. Hierbei übersah der Fahrer den Jungen, der ebenfalls bei grün die Straße überquerte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Junge verletzt wurde. Der Fahrer hielt kurz an, fragte den Jungen nach seinem Befinden und verschwand.

Der Junge konnte noch selbstständig nach Hause gehen

Das Kind konnte selbstständig nach Hause gehen und erzählte dort seiner Mutter von dem Unfall. Die Mutter verständigte die Polizei. Der Junge kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, dort wurde er untersucht und zur Beobachtung über Nacht stationär aufgenommen. Für ihn besteht keine Lebensgefahr.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich bei der Verkehrsdirektion Ost unter der Rufnummer 040/4286-53961 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

( ced )