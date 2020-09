Gegenstand von Brücke auf A2 geworfen – Zeugen gesucht

Mehrere Personen haben einen Gegenstand von einer Autobahnbrücke an der A2 bei Hannover geworfen (Symbolbild).

Hannover. Am vergangenen Sonntag haben mehrere unbekannte Personen einen Gegenstand – vermutlich einen Stein – von einer Autobahnbrücke an der Stelinger Straße auf die A2 geworfen. Dabei wurde das Auto eines 40-Jährigen getroffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren der Mann und seine 33 Jahre alte Beifahrerin gegen 18 Uhr mit einem Dodge RAM 1500 auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin unterwegs. Der Fahrer wollte am Autobahndreieck Hannover-West auf die Auffahrt in Fahrtrichtung Hamburg fahren, als die Frontscheibe seines Autos von einem Gegenstand getroffen wurde. Auf der Brücke erkannte der Mann mehrere Personen, vermutlich Kinder, die den Gegenstand offensichtlich von dort fallen gelassen hatten.

Polizei sucht Zeugen: Gegenstand von Brücke auf A2 geworfen

An dem Pkw entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf circa 2.000 Euro schätzt. Der 40-Jährige wurde nicht verletzt. Er verständigte sofort die Polizei, die umgehend umfassende Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich einleitete. Die Suche verlief jedoch ohne Erfolg.

Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu mutmaßlichen Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-8930 zu melden

( HA )