Der Wagen wurde in der Nacht zum Freitag vor einem Haus in Stade geknackt und gestohlen. Polizei bittet um Hinweise.

Autodiebe haben in Stade einen SUV BMW X6 geklaut (Symbolbild).

Polizei Autodiebe klauen SUV in Stade: Zeugen gesucht

Stade. Autodiebe haben in der Nacht zum Freitag in der Schölischer Straße in Stade einen dort vor einem Haus geparkten SUV geknackt und anschließend geklaut.

Der Wagen der Marke BMW X6 im Wert von ca. 35.000 Euro hat das Kennzeichen STD-MO 180.

Die Polizeiinspektion Stade bittet um Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges oder die Autodiebe unter der Rufnummer 04141-102215.

( HA )