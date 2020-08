Versuchte Vergewaltigung am Wandsbeker Gehölz

Hamburg. Eine 28-Jährige ist am Montagabend am Wandsbeker Gehölz nur knapp einer Vergewaltigung entgangen: Zwischen 21.50 und 22.10 Uhr war die Frau an der Bovestraße unterwegs, als sie von einem Mann angegriffen und in ein Gebüsch gezogen wurde. Sie wehrte sich gegen den Vergewaltigungsversuch, woraufhin der Haupttäter die Frau schlug und würgte. Dieser war in Begleitung eines weiteren Mannes, der das Geschehen offenbar beobachtete.

Erst als ein zufällig vorbeikommender Passant die Täter ansprach, flüchteten diese ins Wandsbeker Gehölz hinein. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt.

Versuchte Vergewaltigung: So sollen die Täter aussehen

Der Haupttäter soll zwischen 25 und 35 Jahren alt und zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß sein. Er habe, eine normale Statur mit breiten Schultern, blasse Haut und sehr lichtes helles Haar oder eine Glatze. Bekleidet war er mit einer dunklen Jogginghose, einem dunklen T-Shirt und hellen Sportschuhen.

Der beobachtende Täter sei ebenfalls zwischen 25 und 35 Jahren alt. Er soll zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und schmächtig sein und schwarze, kurze Haare haben. Auffallend sei ein ausgeprägter Oberlippenbart zu einem Dreitagebart. Er trug eine dunkle Hose, ein dunkles Langarm-Shirt und dunkle Sportschuhe.

Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter. Speziell der Passant, der eingeschritten war und so die Täter in die Flucht schlug, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 040/42 86 – 56 789 in Verbindung zu setzen.

( josi )