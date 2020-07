Sievekingsallee: Auto erfasst 84-Jährige mit Rollator

Hamburg. In Hamburg-Hamm hat ein Autofahrer an der Kreuzung Sievekingsallee/Hammer Steindamm eine 84 Jahre alte Fußgängerin übersehen, die mit ihrem Rollator die Straße überqueren wollte. Die alte Dame stürzte zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war ein 43-Jähriger am Donnerstag (23. Juli) gegen 9.35 Uhr mit seinem Geländewagen der Marke Hummer auf der Sievekingsallee in Richtung stadtauswärts unterwegs und wollte nach links in den Hammer Steindamm abbiegen. Als die Ampel für den Mann Grün zeigte, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und ließ die entgegenkommenden Fahrzeuge vorbeifahren.

Geländewagen setzt zurück und erfasst 84-Jährige mit Rollator

"In der Zwischenzeit sprang die Ampel auf Rot und ein Abbiegen war nicht mehr möglich", sagte Polizeisprecher Rene Schönhardt am Mittwoch. Der 43-Jährige wollte daraufhin die Kreuzung frei machen und legte den Rückwärtsgang ein – mit fatalen Folgen. Denn beim Zurücksetzen des Autos übersah er die 84-Jährige, die gerade hinter dem Geländewagen bei Grün die Fußgängerfurt überquerte.

Die alte Dame stürzte mit ihrem Rollator und erlitt schwere Verletzungen. Sie kam in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Die Unfallermittler fragen: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben dazu machen? Hinweise nehmen der Verkehrsunfalldienst Süd unter der Rufnummer 040/4286-54941 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

( coe )