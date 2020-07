Ein etwa 40 Jahre alter Mann wollte am Montagabend in Lüneburg offenbar eine junge Frau vergewaltigen. Ist er ein Serientäter?

Lüneburg Joggerin nach Bad in Ilmenau überfallen – Zeugen gesucht

Am Montagabend gegen 21.20 Uhr soll ein Mann eine 23 Jahre alte Joggerin überfallen haben. Dies teilte die Polizei Lüneburg am Dienstag mit. Die Frau hatte nach ihrer Joggingrunde nahe dem Eulenweg unbekleidet in der Ilmenau gebadet. Als sie sich nach dem Bad wieder anzog, soll ein Mann sie beobachtet haben. Die 23-Jährige forderte den Mann laut Polizeiangaben auf, zu gehen.

Statt zu gehen, soll der Unbekannte auf die Frau zugelaufen sein, sie zu Boden gerungen und versucht haben, ihr den Mund zuzuhalten. Die Joggerin rief laut um Hilfe, daraufhin soll der mutmaßliche Täter geflüchtet sein. Die Frau lief anschließend in Richtung des Amselweges, wo sie einen Zeugen traf, der zuvor ihre Schreie gehört haben soll.

So sieht der mutmaßliche Angreifer aus

Der Täter wurde von der Joggerin wie folgt beschrieben:

ca. 175 bis 180 cm groß,

kräftig gebaut mit „Bierbauch“

südosteuropäischer Herkunft

ca. 40 Jahre alt

kurze dunkle Haare

Stoppelbart

bekleidet mit einer dunklen langen Hose und einem schwarz-blau-weiß gestreiften Shirt.

Laut einer Polizeisprecherin ist es nicht auszuschließen, dass der beschriebene Mann schon öfter versucht hat, Frauen zu überfallen. In der Vergangenheit soll es ein paar ähnliche Fälle gegeben haben, bei denen Frauen von einem Mann zu Boden gerissen wurden.

Die Polizei Lüneburg bittet weitere Zeugen, die den Täter gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 04131 8306-2215 zu melden.

( HA )