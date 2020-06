Wagen stand in einem Carport. Nachbarn sehen Unbekannte vom Tatort weglaufen. Ein Verdächtiger hat auffälliges Tattoo.

Die Fahndung nach den mutmaßlichen Brandstiftern blieb in der Nacht zum Dienstag ohne Erfolg (Symbolfoto).

Zeugen gesucht Brandstiftung: Auto geht in Hausbruch in Flammen auf

Hamburg. Hatten die Täter es gezielt auf das Auto eines Anwohners in Hausbruch abgesehen? Oder ist der Besitzer zufällig Opfer von Brandstiftern geworden? Dieser Frage geht derzeit die Kripo nach, die nach zwei Bränden in der Nacht zum Dienstag ihre Ermittlungen aufgenommen hat.

Laut einem Polizeisprecher beobachteten Anwohner um kurz vor Mitternacht, wie ein Auto in einem Carport an der Straße Striepentwiete in Flammen aufging und konnten sehen, wie zwei junge Männer vom Brandort flüchteten. Eine Fahndung mit zehn Streifenwagen blieb jedoch ohne Erfolg.

Brandstiftung: Polizei sucht Zeugen

Neben dem brennenden Auto entdeckten die Beamten auch einen brennenden Müllcontainer an der Thomaskirche nur wenige Hundert Meter weiter an der Straße Lange Striepen. Beide Brände wurden von der Feuerwehr schnell gelöscht. Der Dacia im Carport wurde dennoch stark beschädigt.

Die Ermittler suchen nun weitere Zeugen, die Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben können: Ein Verdächtiger ist etwa 1,80 Meter groß, etwa 20 Jahre alt und trug ein weißes T-Shirt. Er soll ein auffälliges Tattoo auf dem Unterarm haben. Der andere Mann ist 1,65 bis 1,75 Meter groß und hatte weiße Turnschuhe an.

Wer Hinweise zu den gesuchten Männern oder deren weiteren Fluchtweg geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter Telefon: 040/42 86 - 56 789 zu melden.

( dob )