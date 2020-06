Entführung vor Europa Passage: Frau von Ex-Freund mit Schere verletzt

Vor der Europa Passage am Jungfernstieg/Ecke Ballindamm soll die Frau in ein Auto gedrückt und verschleppt worden sein (Archivbild).

Hamburg. Ein Mann soll gemeinsam mit zwei Komplizen seine Ex-Freundin vor der Europa Passage in der Hamburger Innenstadt in ein Auto gezwungen und entführt haben. Er soll die 27-Jährige über mehrere Stunden festgehalten, geschlagen und mit einer Schere verletzt haben, wie Polizeisprecher Daniel Ritterskamp am Dienstagmorgen mitteilte. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll der Tatverdächtige die Frau am 6. Juni gegen 22.30 Uhr an der Ecke Jungfernstieg/Ballindamm in ein blaues Auto gedrückt haben, in dem auch zwei weitere Männer saßen. Während der mehrere Stunden andauernden Freiheitsberaubung soll er die 27-Jährige attackiert haben, unter anderem mit einer Schere verletzt haben. "Später soll er die Frau außerhalb von Hamburg wieder frei gelassen haben", sagte Ritterskamp.

Vor Europa Passage: Frau mit blauem Mercedes verschleppt?

Die Ermittlungen hat die Fachdienststelle für Beziehungsgewaltdelikte der Region Harburg übernommen. "Hinsichtlich des Tatverdächtigen und seiner Begleiter ermitteln die Beamten insbesondere auch im bulgarischen Prostitutionsmilieu in Sankt Georg", so Ritterskamp.

Die Polizei bittet nun Zeugen, sich zu melden. Bei dem Auto könnte es sich laut Polizei um eine A-Klasse (Mercedes-Benz) älterer Bauart gehandelt haben. Die 27-Jährige gab an, dass sich zur Tatzeit mehrere Passanten mit Handys in der Hand vor der Europa-Passage aufgehalten haben. Ritterskamp: "Es wird daher vermutet, dass Foto- oder Videomaterial von der geschilderten Situation vorliegen könnte."

Entsprechende Hinweise können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden

( coe )