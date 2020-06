Mann im Park mit Gürtel attackiert mit Messer verletzt

Hamburg. Ein 19 Jahre alter Mann ist am Sonnabend von zwei unbekannten Tätern in einem Park an der Schwarzenbergstraße in Harburg angegriffen und schwer verletzt worden. Laut Polizei war der junge Mann gegen 15.55 Uhr mit seinem Freund (18) in dem Park unterwegs und wurde unvermittelt attackiert.

"Einer der Unbekannten soll den 19-Jährigen hierbei mit einem Gürtel geschlagen, der zweite ihm mit einem Messer zwei Stiche in den Oberkörper versetzt haben", sagt Polizeisprecherin Nina Kaluza. Durch die Stiche sei der Geschädigte schwer verletzt worden, habe sich aber nicht in akuter Lebensgefahr befunden. Weil die Unbekannten offenbar ihr Opfer gezielt attackiert hatten, blieb der 18-Jährige unverletzt. Die Hintergründe der Tat sollen noch völlig unklar sein.

Die Polizei sucht Zeugen

Zwei Polizisten, die sich zufällig in Tatortnähe befanden, übernahmen die Erstversorgung des jungen Mannes. Eine Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts und fragt, wer Angaben zu den gesuchten Angreifern geben kann.

Beide Männer haben ein südosteuropäisches Aussehen, kurz dunkle Haare, sind schlank und etwa 20 Jahre alt. Der Unbekannte mit dem Messer ist etwa 1,75 Meter groß und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkelblaue Jacke und Hose. Der Angreifer mit dem Gürtel ist etwas größer (ca. 1,85 Meter) und trug einen roten Pullover und eine schwarze Jacke.

Hinweise nehmen die Ermittler unter 040/428 65 67 89 (Hinweistelefon) entgegen.

( dob )