Überfall bei Domina-Date in Hamburg-Volksdorf: weitere Opfer gesucht

Hamburg Überfall bei Domina-Date in Volksdorf: weitere Opfer gesucht

Hamburg. Sicher hatte sich der 24-Jährige auf diese Verabredung besonders gefreut: Ein Treffen mit einer Domina, mit der er zuvor auf einem Erotikportal gechattet hatte. Doch am Treffpunkt im Volksdorfer Park in Hamburg-Volksdorf wartete keine Dame mit Peitsche oder ähnlichem auf ihn, sondern zwei Männer mit einem Messer. Die Polizei sucht nun nach weiteren Männern, die Opfer dieser Domina-Masche geworden sind.

Nachdem der 24-Jährige mit der angeblichen Domina gechattet hatte, sollte es am 20. Mai im Volksdorfer Park nahe dem Meiendorfer Weg zu einem ersten Treffen kommen. Dass er für dieses erste Kennenlernen bereits 150 Euro zahlen sollte, irritierte den jungen Mann offenbar nicht. Vor Ort kam dann das böse Erwachen. "Statt der Domina empfingen ihn dort zwei Männer, die ihn mit einem Butterflymesser bedrohten und ausraubten", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth am Donnerstag. Das Duo erbeutete die 150 Euro und flüchtete.

Domina-Masche: Durchsuchungen bei zwei Tatverdächtigen

Doch unentdeckt blieben die Täter nicht. Über das Erotikportal kamen die Ermittler des Wandsbeker Raubdezernats auf die Spur eines 19-Jährigen und eines 20-Jährigen. "Sie stehen in Verdacht, den 24-Jährigen mit dieser Domina-Masche in die Parkanlage gelockt zu haben, um ihn dort auszurauben", so Abbenseth.

Wegen der neuen Erkenntnisse erließ der zuständige Ermittlungsrichter Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen in Rahlstedt. Bei den Durchsuchungen am Mittwochmorgen fanden die Beamten zwar nicht das mutmaßliche Tatmesser, dafür aber "einen Schlagring, einen Revolver sowie geringe Mengen Marihuana und Kommunikationstechnik", so der Polizeisprecher. Die 19- und 20-jährigen Männer blieben mangels Haftgründen auf freiem Fuß.

Die Polizei vermutet jedoch, dass weitere Männer mit dieser Domina-Masche überfallen worden sein könnten. Potenzielle Opfer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

( coe )