Zwei Unfälle mit Linienbussen am Donnerstag

Hamburg. Ein Linienbus des HVV ist am Donnerstagmittag an der Kreuzung Steintorplatz/Adenauerallee in St. Georg mit einem Mercedes zusammengestoßen. Doch die Fahrgäste des Busses der Linie 5 hatten Glück, die meisten kamen mit einem Schrecken davon.

Nach Angaben der Polizei wurden zwei Personen leicht verletzt. "Ein Fahrgast ist nach ersten Informationen im Bus gestürzt", sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp.

Anscheinend hat ein unbedachtes Fahrmanöver des 26 Jahre alten Mercedes-Fahrers den Unfall ausgelöst. Der 60 Jahre alte Busfahrer versuchte noch, die Kollision zu verhindern, jedoch vergeblich. Ein 19-Jähriger und eine 62-Jährige, die in dem Bus mitfuhren, wurden leicht verletzt, konnten jedoch nach ambulanter Behandlung ihren Weg fortsetzen.

Zweiter Unfall zwischen Bus und Pkw am Nachmittag

Bei einem zweiten Unfall zwischen einem Bus und einem Pkw wurden am Donnerstagnachmittag drei Personen verletzt. Die 77 Jahre alte Fahrerin einer Mercedes A-Klasse fuhr rückwärts von einem Parkplatz auf die Fahrbahn der Fuhlsbüttler Straße, dabei übersah sie anscheinend den heranfahrenden Bus.

Der 41 Jahre alte Fahrer des Busses konnten nicht mehr bremsen oder ausweichen und erfasste den Kleinwagen, dabei wurden die Mercedes-Fahrerin, ihr neben ihr sitzender Ehemann und der einzige Fahrgast des Busses, ein weiterer Hochbahn-Mitarbeiter, verletzt. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht, das Ehepaar konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

