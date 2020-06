Hamburg: Polizei entdeckt bei Rollerdieb kleines Drogenarsenal

Hamburg. Hätte der 31-Jährige nicht auf einem als gestohlen gemeldeten Roller gesessen, wäre er immer noch im Besitz einiger hundert Gramm Amphetamine, seine Marihuana-Plantage würde weiter vor sich hinblühen und der Mann würde seinen Drogengeschäften nachgehen. Doch der polizeibekannte 31-Jährige war am Mittwochabend in Hamburg-Tonndorf mit einem fremden Roller unterwegs – und genau das wurde dem mutmaßlichen Dealer zum Verhängnis.

Zivilfahnder beobachteten gegen 21.15 Uhr im Holstenhofweg einen Rollerfahrer. Wirklich interessant wurde dieser für die Beamten, als sie feststellten, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet worden war. Die Fahnder hielten den 31-jährigen Rollerfahrer daraufhin an.

Polizei entdeckt kleines Drogenarsenal bei Rollerdieb

Bei der Überprüfung des mutmaßlichen Rollerdiebes kam dann eins zum anderem – und unterm Strich lief es nicht besonders gut für den Mann: Er besitzt keine gültige Fahrerlaubnis, er hatte vor seiner Fahrt Drogen konsumiert und in seiner Bauchtasche diverse Betäubungsmittel gehortet. "Unter anderem befanden sich 15 Gramm Ecstasy, 15 Gramm Amphetamine und zwei Gramm Marihuana in der Tasche, die bereits in unterschiedlichen Verkaufseinheiten vorportioniert waren", sagte Polizeisprecher Rene Schönhardt am Donnerstag.

Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen und mit zur Wache genommen. Die Beamten schauten sich derweil in seiner Wohnung in Barmbek-Süd um. Nicht sehr überraschend ist, dass die Fahnder bei der Durchsuchung fündig wurden und einiges an Beweismitteln sicherstellten. "Insgesamt stellten die Fahnder in der Wohnung circa 300 Gramm Amphetamine, Feinwaagen und diverses Verpackungsmaterial sicher", sagte Schönhardt.

In einem Schranksystem entdeckte die Polizei zudem eine Marihuanaplantage. "Das gesamte Plantageequipment wurde sichergestellt", sagte der Polizeisprecher. In einem weiteren Raum konnten die Fahnder hochwertiges Werkzeug auffinden – dieses konnte zum Teil einer Aufbruchstat aus einem Handwerkerfahrzeug zugeordnet werden. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde der 31-jährige polizeibekannte Mann später wieder entlassen.

