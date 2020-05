Hamburger Polizei sucht vier Männer nach versuchter Tötung

Hamburg. Nach einem versuchten Tötungsdelikt im November vergangenen Jahres im S-Bahnhof Stellingen fahndet die Polizei Hamburg nun mit Fotos und einer Videosequenz öffentlich nach den Tätern.

Der Vorfall ereignete sich am 17. November gegen 2.38 Uhr auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs an der Volksparkstraße in Stellingen. Ein 29-Jähriger und sein 31 Jahre alter Begleiter waren laut Polizei aus der S-Bahn ausgestiegen, als sie von vier Männern angegriffen wurden. Sowohl die Geschädigten als auch die Angreifer waren am Bahnhof Reeperbahn in die Bahn gestiegen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Polizei fahndet nach vier Männer

Die Mordkommission (LKA 41) übernahm die Ermittlungen und sicherte eine Videosequenz aus der Überwachungskamera, für welche die Hamburger Staatsanwaltschaft einen Beschluss zur Veröffentlichung erwirkte. Die Täter können lediglich mit „südländischem“ Erscheinungsbild, einem Alter von etwa 20 Jahren und einer Größe um die 1,80 Meter beschrieben werden.

Die Videosequenz der Öffentlichkeitsfahndung kann unter www.polizei.hamburg/media/Film_verpixelt.mp4 abgerufen werden.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben, verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat bereits in der Bahn gemacht haben oder Hinweise zur Identität der vier Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter 040/428 65 67 89 oder an einer Polizeiwache zu melden.

( ade )