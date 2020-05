Hamburg: Unbekannter schießt mit Softair-Waffe auf Autofahrerin

Hamburg. Die Hamburger Polizei wendet sich am Montag mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Sie ermittelt nach einem Schuss auf eine Autofahrerin in Niendorf. Die 25-Jährige fuhr am Sonnabend gegen 13.30 Uhr auf dem Garstedter Weg und hielt an der Kreuzung zur Straße An der Lohe.

Dort fuhr sie bei heruntergelassener Scheibe langsam auf eine rote Ampel zu, als sie plötzlich an ihrem linken Arm einen stechenden Schmerz spürte. Fast zeitgleich hörte die Beifahrerin, dass ein Gegenstand gegen das Auto prallte. Bei näherer Überprüfung stellten die zwei Frauen fest, dass es sich um kleine Geschosse handelte und informierten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Schuss aus Soft-Air-Waffe verletzt Autofahrerin leicht

Die 25-Jährige wurde durch den Treffer leicht verletzt und ihr Fahrzeug beschädigt. Bei dem im Fahrzeug gefundenen Geschoss handelt es sich um das einer Softair-Waffe. Es wurde als Beweismittel sichergestellt.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter 040/428 65 67 89 zu melden. Die Ermittlungen führt das für die Region Eimsbüttel zuständige Landeskriminalamt für Körperverletzungsdelikte (LKA 133).

( ade )