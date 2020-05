Anwohner hatten kurze Zeit vor dem Feuer Stimmen und Gelächter in der Nähe gehört. Die Polizei sucht nun nach den Personen.

Die Feuerwehr aus Buxtehude sowie die Ortswehren Dammhausen, Hedendorf und Neukloster am Brandort löschten das Feuer.

In Buxtehude brannte in den frühen Morgenstunden des Sonntags (24.05.2020) ein Carport in der in der Theodor-Heuss-Straße.

Landkreis Stade Carport-Brand in Buxtehude greift auf Reihenhaus über

Buxtehude. Die Hausbewohnerin ist am Sonntagmorgen von dem Knistern des Feuers aufgewacht und hat gesehen, dass das Carport brannte. Die 68-Jährige wählte sofort den Notruf. Als die ersten Einsatzkräfte an ihrem Haus in Buxtehude (Landkreis Stade) eintrafen, hatten die Flammen bereits auf das angrenzende Endreihenhaus übergegriffen.

Der Brand in der Theodor-Heuss-Straße beschäftigt nun die Polizei. Sie sucht Zeugen, die am Sonntag gegen 3.10 Uhr etwas beobachtet haben könnten. Mehrere Anwohner gaben an, kurze Zeit vorher mehrere Stimmen und Gelächter aus dem Bereich des hinter dem Wohnhaus liegenden Kindergartens gehört zu haben.

Polizei und Feuerwehr hatten die gesamte Reihenhauszeile vorsorglich evakuiert. Die etwa 150 Einsatzkräfte konnten den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen, bevor er sich noch weiter ausbreiten konnte. Das Carport und der darunter abgestellte Hyundai-Kombi wurden bei dem Feuer vollständig zerstört.

Carport in Flammen: Schaden von 300.000 Euro

Auch das Wohnhaus wurde durch den Brand erheblich in Mitleidenschaft gezogen und ist derzeit unbewohnbar. Die betroffene Hausbewohnerin blieb unverletzt und kam zunächst bei Nachbarn unter. Sie wird nun von der Stadt Buxtehude betreut. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen bei 300.000 Euro liegen.

Polizeibeamte aus Buxtehude und Tatortermittler aus Stade ermitteln zur Brandursache. Zeugen und auch die Personen, die sich auf dem Gelände der Kita aufhielten, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04161/64 71 15 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

( ade )