Eimsbüttel: Radfahrer raubt 62-Jähriger die Geldbörse

In Eimsbüttel hat ein Fahrradfahrer am Sonnabend einer 62-jährigen Frau im Vorbeifahren die Handtasche entrissen (Symbolbild).

Hamburg. Am Sonnabendabend hat ein noch unbekannter Fahrradfahrer in Eimsbüttel einer 62-Jährigen die Handtasche entrissen und ihre Geldbörse geraubt. Dabei stürzte die Frau, die ebenfalls auf dem Rad unterwegs war, und verletzte sich am Arm, wie die Polizei mitteilte.

Die Frau sei laut Polizeiinformationen über die Goebenbrücke in Richtung Heymannstraße gefahren, als sie bemerkte, dass jemand an ihrer Handtasche zerrte. Diese hatte sie zuvor im hinteren Fahrradkorb verstaut. Der Täter soll die Frau weggestoßen haben, als sie versuchte, ihre Tasche festzuhalten. Der Täter konnte mit der Geldbörse der Frau in Richtung Heymannstraße und Schlankreye flüchten.

Radfahrer raubt Geldbörse: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Radfahrer und bitte die Bevölkerung um Hinweise. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

junger Erwachsener

"südländische Erscheinung"

dichte dunkle Haare

schmale, drahtige Figur

dunkel gekleidet

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle zu melden.

( HA )