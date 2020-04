Hamburg. Unfall auf der Schnackenburgallee in Bahrenfeld: Laut Hamburger Polizei ereignete sich der Unfall am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr. Darin verwickelt waren ein Lkw und vier Pkw. "Zwei Personen wurden verletzt. Sie klagten über Nackenschmerzen und wurden in Krankenhäuser gebracht", so ein Sprecher der Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Lkw-Fahrer beim Spurwechsel einen Pkw übersehen. Drei weitere Autos fuhren auf, weil die Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnten. Der Verkehr staute sich daraufhin stadteinwärts, wird aber einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.