Hamburg. "Dümmer als die Polizei erlaubt": In diese Kategorie fällt ein Fall, in dem ein 42-Jähriger die Hauptrolle spielt. Er hielt es offenbar für eine gute Idee, sich nach dem Konsum diverser Drogen hinter das Steuer seines VW Polo GTI zu setzen und über die Köhlbrandbrücke zu rasen. Doch die Polizei Hamburg stoppte die gefährliche Spritztour.

Beamten in einem ProViDa-Fahrzeug (Proof-Video-Data) fiel der VW Polo GTI am Freitag gegen 21 Uhr auf, als dieser mit erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitung über die Köhlbrandbrücke in Richtung Waltershof fuhr. "Der männliche Fahrer erreichte Geschwindigkeiten von mehr als 140 km/h bei zulässigen 50 km/h", sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp am Sonntag.

Raser auf Köhlbrandbrücke unter Drogen

Die Polizei stoppte den Fahrer daraufhin. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 42-Jährige deutliche körperliche Auffälligkeiten aufwies. Der Verdacht lag nahe, dass der Mann Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein Drogenschnelltest bestätigte diesen Verdacht: Er verlief positiv auf THC, Kokain und Amphetamin.

Der Mann wurde nach Blutprobenentnahmen entlassen. Nach Hause gehen musste der 42-Jährige zu Fuß – sein Führerschein wurde beschlagnahmt.