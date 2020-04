Hamburg. Ein 13 Jahre altes Mädchen ist am Freitagabend in Jenfeld bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden, wie die Polizei Hamburg am Sonntag mitteilte. Offenbar war die Schülerin trotz roter Fußgängerampel über die Straße gelaufen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 22-jährige Fahrerin eines Citroën gegen 19 Uhr auf der Schöneberger Straße in Richtung Kuehnstraße unterwegs. An der Kreuzung Schöneberger Straße/Ecke Charlottenburger Straße lief die 13-Jährige plötzlich bei Rotlicht zeigender Fußgängerampel auf die Straße – die Frau im Citroën konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Unfall in Jenfeld: Mädchen erlitt Beinverletzungen

"Der Pkw erfasste das Mädchen, das offenbar ohne auf den Straßenverkehr oder auf die Ampel zu achten auf die Fahrbahn gelaufen war", sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp. Die 13-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen am Bein. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

"Es besteht keine Lebensgefahr", sagte Ritterskamp. An dem Citroën entstand ein Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen werden von der Verkehrsdirektion Ost übernommen.