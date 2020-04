Hamburg. Nach fast einer Woche hat das Mobile Einsatzkommando (MEK) der Hamburger Polizei eine Geiselnahme unblutig beendet: Die Beamten konnten am Sonnabend einen 50-Jährigen festnehmen, dem nun Entführung, Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen werden. Das Opfer, eine 39-Jährige, mit der der mutmaßliche Entführer einen gemeinsamen Sohn hat und von dem sie sich getrennt hatte, blieb unverletzt.

Am vergangenen Sonntag, so schildert es Polizeisprecher Holger Vehren, seien die Hamburgerin und ihr 18 Jahre alter Sohn von dem Entführer und zwei Komplizen zunächst bis zu ehemals gemeinsamen Wohnung in Hamburg-Eidelstedt verfolgt worden. In der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses überwältigten die Männer die 39-Jährige und verschleppten sie – der Jugendliche blieb unverletzt.

MEK überwältigt mutmaßlichen Entführer in Nordhorn

Mit einem VW Polo flüchteten die Täter, das Fahrzeug wurde von der rasch aufgebauten so genannten "Besonderen Aufbauorganisation" der Hamburger Polizei in Schleswig-Holstein gefunden. Die Ermittlungen ergaben, dass die Entführer in einen grünen BMW umgestiegen waren, um ihre Flucht weiter fortzusetzen.

Am Sonnabendmittag spürten die Beamten den 50-Jährigen in Nordhorn in Niedersachsen auf – als das MEK ihn um 13.50 Uhr beim Betreten eines Hauses überwältigte, war die 39-Jährige bei ihm.

Hamburger in Oldenburg in Untersuchungshaft

Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls gegen den mutmaßlichen Entführer wurde der Hamburger der Haftabteilung der Landgerichts Oldenburg vorgeführt. Das zweite Fluchtfahrzeug konnte ebenfalls sichergestellt werden.

Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Ablauf, den Hintergründen und den Komplizen dauern an.