Hamburg. In einer Kleingartenkolonie in Bergedorf haben am Mittwochabend drei Lauben gebrannt. Die Hamburger Feuerwehr wurde um 17.23 Uhr, um 18.28 Uhr und um 20.40 Uhr alarmiert und rückte zur Anlage am Neuer Weg aus. Zeugen hatten beim zweiten Brand einen Mann in Richtung der Autobahn 25 flüchten sehen. Die Fahndung blieb aber zunächst ohne Erfolg.

Etwa zwei Stunden später kam es schließlich zu einem dritten Laubenbrand. Diesmal zog das ein Großaufgebot der Polizei nach sich. Mit mehr als einem Dutzend Funkstreifenwagen und dem Polizeihubschrauber "Libelle" suchte die Polizei unter anderem ein angrenzenden Rapsfeld ab.

Gartenlauben brennen – Polizei nimmt mutmaßlichen Feuerteufel fest

Mit Erfolg: Sie nahmen einen 25-Jährigen fest, der in Verdacht steht, die Feuer gelegt zu haben.

Der Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt und später wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Fachdienststelle für Branddelikte (LKA 45). Geprüft wird auch, ob der Mann neben den drei Feuern für weitere Laubenbrände in der Gegend verantwortlich ist.