Hamburg. Weil ein Baugerüst in der Spaldingstraße in Hamburg-Hammerbrook einzustürzen drohte, ist die Feuerwehr am Dienstagnachmittag zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Solange dieser andauert, ist die Einbahnstraße voll gesperrt. Der nicht unerhebliche Verkehr wird ab dem Heidenkampsweg am Berliner Tor umgeleitet. Da die Spaldingstraße auch in Zeiten der Coronakrise eine Hauptverkehrsachse ist, bildete sich rasch ein Stau von mehreren Kilometern im Münzviertel in Richtung Innenstadt.

Spaldingstraße: Vollsperrung hält an, bis Gerüst gesichert ist

Feuerwehrleute sichern das nicht stabile Gerüst in der Hamburger City.

Foto: Michael Arning

Als die rund 20 Feuerwehrleute gegen 15.15 Uhr vor Ort eintrafen, stand das vermutlich nicht richtig gesicherte Gerüst etwa einen Meter von der Mauer ab. Daraufhin sicherten die Beamten das Gerüst provisorisch mit Fangleinen. In diesen Minuten hat eine eingetroffene Gerüstbaufirma den Einsatz übernommen, um die Konstruktion fachlich korrekt zu sichern.