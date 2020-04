Hamburg. In Hamburg-Bergedorf hat es am Dienstagvormittag in einem Mehrfamilienhaus eine Verpuffung von Lösungsmitteln gegeben. Die Feuerwehr rettete vier Personen, die vom Rettungsdienst versorgt werden mussten.

Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu der Verpuffung kam, war zunächst unklar.