Hamburg Brand in Barmbek: Feuerwehr rettet schwer verletzte Person

Bei einem Wohnungsbrand in Barmbek-Nord wurde eine Person schwer verletzt. (Symbolbild).

Das Feuer war in einem Mehrfamilienhaus in der Schwalbenstraße ausgebrochen. Dort brannten in einer Wohnung eine Matratze und Möbel.