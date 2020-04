Hamburg. Kriminalbeamte des Raubdezernats Hamburg-Altona konnten am Freitag zwei vollendete und einen versuchten schweren Raub auf Discountermärkte in Hamburg aufklären. Vier Tatverdächtige, darunter zwei Brüder, konnten vorläufig festgenommen werden.

Brüder überfielen Discounter in Horn

Der erste Überfall ereignete sich am 2. April auf einen Discounter in Hamburg-Horn: Zwei Männer schlugen einen 20 Jahre alten Kassierer, als dieser die Kasse öffnete. Die Täter entkamen mit einem zweistelligen Geldbetrag.

Fünf Tage später waren erneut zwei männliche Täter an einem Discounter – diesmal in Lurup – an der Kasse und bedrohten einen 25 Jahre alten Kassierer mit einem Messer.

Dank Zeugenaussagen und Beweismaterial, das an den Tatorten gesichert werden konnte, kamen die Kripobeamten zwei Brüdern (18 und 20 Jahre) auf die Spur. Der jüngere Bruder wurde bereits als Intensivtäter beim LKA geführt.

Festnahme durch SEK bei weiterem Raubzug

Gemeinsam mit einem weiteren 18-Jährigen versuchten sie am Freitag gegen 20.20 Uhr am Bauerberg in Horn, einen weiteren Discounter zu überfallen. Dabei konnte das Trio vom Spezialeinsatzkommando vorläufig festgenommen werden.

Zwei von ihnen hatten sich zum Zeitpunkt der Festnahme bereits maskiert und waren dabei, das Geschäft zu betreten. Der dritte Tatverdächtige wurde im Umfeld des Discounters vorläufig festgenommen – ebenso wie ein weiterer mutmaßlicher Komplize (16 Jahre).

Wohnungen der Tatverdächtigen durchsucht

Nach den vorläufigen Festnahmen wurden mit zuvor erlassenen Durchsuchungsbeschlüssen des Amtsgericht Hamburg die Wohnungen der Tatverdächtigen in Billstedt und Horn durchsucht und weiteres Beweismaterial sichergestellt.

Gegen die beiden Brüder und den zweiten 18-Jährigen wurden Haftbefehle erlassen und die Männer in die Untersuchungshaftanstalt gebracht. Da gegen den 16-Jährigen keine Haftgründe vorlagen, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Einsatz des SEK am Montag in Wandsbek

Bei einem weiteren Einsatz des Spezialeinsatzkommandos konnten am Montagmittag zwei Personen in einem Lagerhaus am Friedrich-Ebert-Damm für die Abteilung Wirtschaftskriminalität des LKA festgenommen werden.

Die Festnahme erfolge in einem Lagerhaus am Friedrich-Ebert-Damm in Wandsbek.

Foto: Michael Arning

Nach Abendblatt-Informationen untersuchten die Beamten im Anschluss an die Festnahme einen Pkw und einen angemieteten Lagerraum des Selfstorage-Anbieters MyPlace.