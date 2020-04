Hamburg. Auf einer Baustelle in der Hamburger Innenstadt ist am Montagnachmittag ein Arbeiter zusammengebrochen und musste von einem Notarzt reanimiert werden. Laut Feuerwehr war eine Erkrankung der Grund für den Zusammenbruch auf der Baustelle am Ballindamm an der Alster. Der Mann kam in eine Klinik. Ein Notarzt begleitete ihn dorthin.

Über den aktuellen Gesundheitszustand konnte die Feuerwehr gegen 15.20 Uhr keine Angaben machen. Kurz nach dem Vorfall gegen 13.15 Uhr sperrte die Polizei die Straße an der Einsatzstelle.