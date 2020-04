Hamburg. Ein Großfeuer hat am Sonnabendmorgen eine Autowerkstatt auf einem Gelände an der Straße Am Rodeland zerstört. Gegen 8.30 Uhr wurde die Rauchentwicklung bemerkt. Als die Feuerwehr eintraf, brannte es bereits lichterloh. Die Einsatzzentral gab einen zweiten Alarm.

Während der Löscharbeiten habe Explosionsgefahr bestanden. „In dem Bereich waren verschiedene Betriebsstoffe, Gasflaschen und ähnliches gelagert. Außerdem kam es zu Metallbränden“, sagte Feuerwehrsprecher Torsten Wessely.

Die Feuerwehr bekam den Brand jedoch schnell in den Griff. Allerdings dauerten die Nachlöscharbeiten, bei denen Schaum eingesetzt wurde, noch mehrere Stunden. Auch die Wasserversorgung zur Brandbekämpfung sei problematisch gewesen. So mussten Schlauchstrecken über längere Strecken verlegt werden. Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar – die Kripo ermittelt.