Hamburg. In der Nacht zum Freitag sind Boote, Wohnanhänger und Wohnmobile in einem Sportbootlager am Holzhafenufer in Moorfleet in Brand geraten. Mehrere Anwohner alarmierten gegen 1.30 Uhr die Feuerwehr, da sie starken Rauch und einen Feuerschein hinter dem Lager bemerkt hatten, wie die Feuerwehr mitteilte.

Laut Feuerwehr geschaltete sich der Einsatz schwierige, da der Zugang zum Gelände nur über eine enge Deichstraße möglich war und mehrere Druckgasbehälter und Campingflaschen explodierten.

Boote und Wohnwagen brennen: Polizei bringt Menschen in Sicherheit

Letztlich konnte das Feuer unter anderem mithilfe einer Drehleiter schnell gelöscht werden, bevor es auf die angrenzende Lagerhalle übergehen konnte. Die Einsatzkräfte verlegten eine Leitung über mehrere Hundert Meter, um die Versorgung mit ausreichend Löschwasser zu gewährleisten.

Die Nachlöscharbeiten seien sehr personal- und zeitintensiv gewesen, sodass die Löschtrupps mehrfach ausgetauscht werden mussten. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte verschiedener Hamburger Feuer- und Rettungswachen im Einsatz, wie die Feuerwehr mitteilte.

Eine Gruppe von etwa 20 bis 30 Personen, die aus noch unbekannten Gründen auf dem Gelände anwesend war, wurde laut Feuerwehr unverletzt in Sicherheit gebracht. Die Polizei habe sie anschließend in einer nahegelegenen Sporthalle untergebracht. Die Beamten versuchen nun die Brandursache zu ermitteln und zu klären ob Brandstiftung oder ein technischer Defekt war. Zu klären ist auch, warum sich die Gruppe am Einsatzort aufhielt.