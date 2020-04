Hamburg. Im Zuge der Überprüfung einer Shishabar an der Danziger Straße in St. Georg haben Polizisten in den benachbarten Räumen eines Kulturvereins am Mittwochabend mutmaßliches Kokain, Bargeld, Papiere und ein Laptop sichergestellt. Zudem wurde der Kulturverein, in dem offensichtlich Glücksspiel betrieben wurde, geschlossen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten die Polizisten gegen 23.15 Uhr zunächst Personen in der Bar aufgefordert, die Tür zu öffnen. In diesem Moment seien fünf Personen aus einem Nebeneingang herausgetreten, die sichtlich überrascht auf die Anwesenheit der Beamten reagiert hätten.

Verstoß gegen Coronaregeln

Die Polizisten betraten daraufhin den Kulturverein und trafen dort weitere sechs Personen an. Wegen des Verstoßes gegen die sogenannte Eindämmungsverordnung zum Schutz vor Coronainfektionen wurde gegen alle elf Betroffenen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet.

Hinter dem Gastraum des Kulturvereins entdeckten die Polizisten dann einen Raum, der offensichtlich zum Glücksspiel genutzt wurde. Dort waren mehrere bezogene Spieltische aufgestellt, an denen Würfel und Karten für Spiele lagen. Darüber hinaus war der Raum mit einer vollständigen Bar ausgestattet.

Der Kulturverein wurde geschlossen

Die Beamten stellten eine kleine Menge mutmaßlichen Kokains sicher. Darüber hinaus wurden rund 48.000 Euro und 2800 türkische Lira Bargeld, zahlreiche schriftliche Unterlagen sowie ein Laptop sichergestellt. Der Kulturverein wurde geschlossen. Der mutmaßliche Betreiber des Kulturvereins wurde nach seiner vorläufigen Festnahme wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.