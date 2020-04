Hamburg. Ein Lkw blieb am frühen Donnerstagmorgen an zwei verschiedenen Tunneldecken in Hamburg hängen und beschädigte dabei technische Installationen im Deckenbereich, wie die Polizei mitteilte.

Um 2.25 Uhr habe er zunächst die Decke im Schnelsentunnel auf der A7 touchiert. Dabei seien Teile der Deckeninstallationen auf die Fahrbahn gefallen. Ein Auto sei gegen die Trümmerteile gefahren und wurde beschädigt. Der Lkw-Fahrer setzte derweil seine Unfallfahrt fort, ohne stehen zu bleiben.

Im Bereich der Unfallstelle wurde eine Fahrbahn von 2.30 Uhr bis 5 Uhr gesperrt, um die Trümmerteile von der Fahrbahn zu entfernen.

Lkw rammt weitere Tunneldecke in Wandsbek

Doch damit nicht genug: Etwa eine Stunde später habe der selbe Lastwagen einen zweiten Tunnel in Wandsbek auf der A24 in Richtung Osten an der Holstenhofbrücke beschädigt. Genauere Informationen konnte ein Sprecher der Polizei zu diesem Vorfall noch nicht nennen.