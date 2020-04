Hamburg. In Hamburg-Wilstorf mündete am späten Dienstagabend eine Verkehrskontrolle in einer Verfolgungsfahrt: Ein 17 Jahre alter Autofahrer und seine drei Mitfahrer flüchteten vor der Polizei. Zwei Beamte verletzten sich, wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte.

Laut Polizeiinformationen wollten die Beamten im Vinzenzweg einen Renault Twingo kontrollieren. Auf die gezeigten Anhaltesignale habe der Fahrer das Auto zunächst angehalten. Zwei Mitfahrer seien daraufhin aus dem Auto gesprungen und weggerannt, konnten jedoch festgenommen werden.

Verfolgungsfahrt: 17-Jähriger fährt Beamten an

Der jugendliche Fahrer flüchtete mit seinem Twingo und fuhr dabei einen Beamten an, der am Rücken verletzt wurde. Ein Streifenwagen folgte dem Twingofahrer. Dieser flüchtete über die Harburger Umgehung bis zur Anschlussstelle Kornweide und von dort weiter bis zum Karl-Arnold-Ring in Wilhelmsburg.

Während der Flucht versuchte der Fahrer mit seinem Twingo mehrfach, den Streifenwagen von der Straße abzudrängen, habe das Auto jedoch nicht berührt, wie die Polizei mitteilte.

Jugendlicher festgenommen: War der Twingo gestohlen?

Im Karl-Arnold-Ring ließ der Fahrer den Twingo laut Polizei zurück. Der 17-Jährige flüchtete in einen Innenhof und konnte dort vorläufig festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte. Dabei verletzte sich ein weiterer Beamter an den Beinen. Ein dritter Mitfahrer habe unerkannt flüchten können.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der Twingo nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen und mit Kennzeichen versehen worden, die zu einem anderen Auto gehörten. Es bestehe daher der Verdacht des Kennzeichendiebstahls.

In dem Twingo fanden die Beamten ein weiteres mutmaßliches gestohlenes Kennzeichenpaar sowie eine Feinwaage. Es werde nun geprüft, ob auch das Auto gestohlen worden war.