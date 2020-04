Hamburg. Am Dienstagmittag ist ein Feuer in einem Reetdachhaus in Rissen ausgebrochen. Nach Abendblattinformationen wurde die Feuerwehr gegen 13 Uhr alarmiert. Als diese eintraf, habe das Haus an der Kreuzung Wedeler Landstraße/Rissener Landstraße bereits zu zwei Dritteln im Rauch gestanden. Kurz darauf seien Flammen herausgestoßen.

Derzeit löschen die Einsatzkräfte das Feuer mithilfe von Drehleitern und einem Teleskopmastfahrzeug. Die Feuerwehrleute müssen zudem das Reetdach abnehmen. Die Feuerwehr bekämpfe die Flammen aus acht großen Rohren mit richtig viel Wasser, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es müsse verhindert werden, dass das Feuer auf Nachbargebäude übergreife.

Feuer in Rissen: Fenster und Türen geschlossen halten

Die Bewohner seien zwar zu Hause gewesen, als das Feuer ausgebrochen ist – verletzt wurde jedoch niemand. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner über Rundfunkdurchsagen aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen.