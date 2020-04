Hamburg. Erfolg für die Drogenfahnder in Hamburg: Zivilfahnder des Polizeikommissariates 38 haben Sonntagnacht gegen 1 Uhr zwei mutmaßliche Dealer in Hamburg-Meiendorf vorläufig festgenommen und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.

Die Fahnder beobachteten drei Männer, die sich auf einem großen Parkplatz an der Meiendorfer Straße an einem Nissan Qashqai aufhielten. Als sie die Männer kontrollieren wollten, flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen. Das Fahrzeug ließen die Verdächtigen zurück.

25-Jähriger schmiss bei Flucht Marihuana weg

Ein 23- und ein 25-Jähriger konnten gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Der dritte Mann entkam unerkannt. Der 25-Jährige hatte bei der Flucht versucht, sich seiner Wohnungsschlüssel und seines Mobiltelefons zu entledigen. Zudem stellten die Beamten einen Beutel mit etwa zehn Gramm Marihuana sicher, die er ebenfalls weggeworfen hatte.

Auf dem Eilweg wurde ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des einschlägig polizeibekannten 25-Jährigen erwirkt. Die Polizei fand mit Hilfe eines Diensthundes in der Wohnung neben etwa 15 Gramm Kokain und 20 Gramm Marihuana noch 675 Euro mutmaßliches Dealgeld, Feinwaagen, Verpackungsmaterial und Mobiltelefone. Ebenso stellten die Beamten den Nissan Qashqai sicher. Die beiden Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Mann wirft Ziegelstein auf Polizeiauto

In einem zweiten Fall nahm die Hamburger Polizei am Montagmorgen um 3.45 Uhr einen 36-Jährigen in Hammerbrook fest. Er hatte ein Fahrzeug der Bundespolizei mit einem Ziegelstein beworfen und beschädigt. Die Beamten blieben unverletzt und konnten den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Die Beamten waren mit ihrem Funkstreifenwagen auf dem Weg zu einem Einsatz und hatten dazu Blaulicht und Einsatzhorn eingeschaltet. Als sie durch die Amsinckstraße in Richtung stadteinwärts fuhren, warf der Mann den Ziegelstein auf das Auto und traf es in Höhe der A-Säule.

Nachdem der Sachverhalt der Staatsanwaltschaft vorgetragen wurde, übernahmen Beamte der Mordkommission die Ermittlungen. Der 36-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.