Ashausen. Im Holtorfsloher Weg in Ashausen ist am Ostersonntag eine Turnhalle in Brand geraten. Das Feuer brach nach Abendblatt-Informationen kurz vor 12 Uhr in einem Schuppen zwischen Tennis- und Turnhalle aus. Der Brand griff anschließend auf die Turnhalle über. Zahlreiche Schaulustige machten sich bei bestem Wetter ein Bild von der Lage vor Ort. An der Halle entstand ein Totalschaden – die Summe wird auf rund eine halbe Million Euro geschätzt.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, da sich der Einsatz schwierig gestaltet. Feuerwehrleute auf Drehleitern schneiden die Außenwand der Halle auf, um im Inneren löschen zu können. Die Ursache für den Brand auf dem Gelände des MTV Ashausen-Gehrden 08 ist bisher unklar. Das Sportgelände ist seit dem 3. April wegen der Allgemeinverfügung vom Land Niedersachsen gesperrt.