Hamburg. Bei dem Toten, den ein Passant am Sonnabendnachmittag in Rothenburgsort gefunden haben, wurde eine Bauchverletzung entdeckt. Das bestätigte die Polizei dem Hamburger Abendblatt. Deshalb ermittelt nun die Mordkommission. Spurensucher sind vor Ort, um den bislang rätselhaften Tod des Mannes zu klären.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft bestätigte dem NDR Hamburg-Journal, dass man wegen eines Tötungsdeliktes ermittele. Der Mann war am Nachmittag an einem Grünstreifen an der Amsinckstraße in der Nähe der Billhorner Brückenstraße gefunden worden. Die Ermittlungen dauerten auch am Abend an.